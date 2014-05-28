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货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 21:37 BJT

美国热股：通用电气改善对阿尔斯通的收购提案，盘初股价上涨

路透5月28日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)办公室的一位官员周三表示，美国通用电气(奇异,GE) 对法国阿尔斯通 给出了更好的收购报价，尤其是在对就业的影响方面。

通用电气股价周三盘初上涨0.23%，报26.63美元。(完)
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