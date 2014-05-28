版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 21:31 BJT

欧洲央行：半年报称投资人为追逐获利而豪赌可能事与愿违

**突然平仓**

许多央行官员曾经私下表示，担心投资人信心突然转向，欧洲央行的金融稳定检讨报告(Financial Stability Review)则是提出更为公开的警告。

欧洲央行也对于优质商业地产价格上涨发出警语，这类地产交易达到2008年以来最高水准，有很大部分是受到外国买家的推助。

欧洲央行称，银行、保险业者及退休基金必须准备“足够的缓冲空间...以应付收益率正常化。”

报告中所描述的各种问题也代表着欧洲央行所面临的难题，该行和美国及日本央行一再压地借贷成本，协助带动信心上扬。

该行的警告可能会鼓励投资人采取更为审慎的立场。然而由于经济复苏仍旧过于脆弱，欧洲央行是否会因为考虑到这些危险就不采取进一步提振信心的措施仍不明朗。(完) (编译/审校 张明钧/王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐