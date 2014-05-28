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货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 21:39 BJT

美国热股：花旗第二季市场营收料下滑，股价盘初下跌

路透5月28日 - 花旗集团 财务长(CFO)John Gerspach周二表示，预计集团第二季市场营收较上年同期下降20%至25%，因固定收益交易较为低迷。

花旗股价周三盘初下跌0.23%，报47.46美元。(完)
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