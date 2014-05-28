美国热股：美国银行寻求将投行业务多样化，股价盘初下跌

港报财经评论：大市终反弹，调整尚有序--经济日报4月21日
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
路透5月28日 - 美国第二大银行--美国银行 一位高层周二表示，该行寻求将投行业务多样化，具体方式是开展更多股票承销和并购顾问工作，并赢得更多美国之外的客户。
美国银行股价周三盘初下跌0.13%，报15.2美元。(完)
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
恒指昨天在腾讯（00700）创新高及早前呈超卖的内银内险股造好下，重返近日跌穿的50天线，收报24056点，升0.97%；国指亦重返10000点水平，收报10056点，升0.73%。不过，大市成交额缩减至677亿元的低水平。港股走势出现大逆转，主要原因包括人民银行连日对市场放水，减轻了早前中银监主席郭树清掀起的监管风暴所造成的冲击，以及内地首季经济数据表现优于市场预期。
路透华盛顿4月20日 - 英国央行总裁卡尼周四对银行业人士表示，在2008-09年以后制定的金融监管措施不能一成不变，必须保有足够灵活性，以因应预料之外的后果及缺口。