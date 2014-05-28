版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 28日 星期三 21:40 BJT

美国热股：美国银行寻求将投行业务多样化，股价盘初下跌

路透5月28日 - 美国第二大银行--美国银行 一位高层周二表示，该行寻求将投行业务多样化，具体方式是开展更多股票承销和并购顾问工作，并赢得更多美国之外的客户。

美国银行股价周三盘初下跌0.13%，报15.2美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐