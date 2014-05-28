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货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 21:43 BJT

美国热股：亚马逊股价盘初下跌1%，公司准备与Hachette Book进行长期诉讼

路透5月28日 - 亚马逊 正准备与Hachette Book Group就合约纷争进行长期诉讼，该纠纷致使亚马逊减少销售该出版商的书籍。

亚马逊股价周三盘初下跌1.08%，报307.46美元。(完)
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