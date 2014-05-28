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市场报道 | 2014年 5月 28日 星期三 21:42 BJT

美国股市：开盘近持平，标普500指数接近纪录高位

路透纽约5月28日 - 美国股市周三开盘近持平，上日标准普尔500指数再创纪录最高收位后，技术面因素受关注，且美国今日无重要经济数据公布。

道琼工业指数 下跌5.57点或0.03%，报16,669.93点；标准普尔500指数 涨0.73点或0.04%，报1,912.64点；Nasdaq综合指数 涨0.46点或0.01%，报4,237.53点。(完)
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