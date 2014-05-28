版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 22:54 BJT

欧元区金融：德国财长朔伊布勒预计利率水平中期将攀升

路透柏林5月28日 - 德国财长朔伊布勒预计，当前处于纪录低位的利率水平中期将攀升。他还指出，目前的利率水平部分反应出金融市场失衡的状态。

“我们一致预期利率将在中期攀升。当前的利率水平也部分反应出金融市场失衡的状态，”朔伊布勒告诉记者。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐