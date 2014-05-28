表格：美国财政部标售两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.063%，投标倍数为4.69

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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路透华盛顿5月28日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.063% 中值 0.062% 低值 0.050% 价格/得标 价格 100.011671 高值得标比率 97.75% 投标倍数 4.69 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,068,400 总投标 60,915,255,900 竞争性投标得标 12,985,502,500 非竞争性投标得标 14,565,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 47,835,000,000 初级市场交易商得标 6,345,375,000 直接投标 3,850,000,000 直接投标得标 1,224,437,500 间接投标 9,215,690,000 间接投标得标 5,415,690,000 发行细节 发行日 2014/05/30 到期日 2016/04/30 CUSIP码 912828D31
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果