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货币新闻 | 2014年 5月 29日 星期四 01:20 BJT

表格：美国财政部标售两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.063%，投标倍数为4.69

路透华盛顿5月28日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.063% 中值 0.062% 低值 0.050% 价格/得标 价格 100.011671 高值得标比率 97.75% 投标倍数 4.69 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,068,400 总投标 60,915,255,900 竞争性投标得标 12,985,502,500 非竞争性投标得标 14,565,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 47,835,000,000 初级市场交易商得标 6,345,375,000 直接投标 3,850,000,000 直接投标得标 1,224,437,500 间接投标 　 9,215,690,000 间接投标得标 5,415,690,000 发行细节 发行日 2014/05/30 到期日 2016/04/30 CUSIP码 912828D31

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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