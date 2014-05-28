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货币新闻 | 2014年 5月 29日 星期四 01:05 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.513%，投标倍数为2.73

路透华盛顿5月28日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.513 中值 1.470 低值 1.400 价格/得标 价格 99.937629 高值得标比率 25.49% 投标倍数 2.73 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,035,400 总投标 95,660,213,100 竞争性投标得标 34,926,472,300 非竞争性投标得标 73,563,100 FED附加 13,464,500 初级市场交易商投标 65,233,000,000 初级市场交易商得标 13,649,705,000 直接投标 10,497,000,000 直接投标得标 3,662,000,000 间接投标 19,856,650,000 间接投标得标 17,614,767,300 发行细节 发行日 2014/06/02 到期日 2019/05/31 CUSIP码 912828WL0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)
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