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货币新闻 | 2014年 5月 29日 星期四 02:30 BJT

纽约期市：咖啡期货跌至数月低位，因投机者出脱多头头寸

路透纽约/伦敦5月28日 - 纽约和伦敦咖啡期货周三挫跌至数月低点，因随着主要种植区收割加速，投机者出脱多头头寸，且咖啡期货价格跌穿重要技术水平。

洲际交易所(ICE)可可期货周三仍保持在上日所及的32个月高位附近，而原糖期货小幅上涨。

纽约和伦敦咖啡期货在周三盘中均跌穿其100日移动均线。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低4.85美分，或2.7%，报每磅1.745美元，之前挫跌至约两个月低位1.708美元，且跌穿100日移动均线切入位1.7242美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡期货 下滑77美元，或3.9%，收报每吨1,907美元，该合约跌穿100日移动均线切入位1,965美元，且一度触及2月来最低的1,903美元。

ICE-7月可可合约 收低2美元，或0.07%，报每吨3,029美元。伦敦9月可可期货 收涨5英镑，或0.3%，报每吨1,911英镑。

ICE-7月原糖期货 收升0.11美分，或0.6%，报每磅17.13美分。Liffe-8月白糖合约 涨2.1美元，或0.5%，收报每吨467.40美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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