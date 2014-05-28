纽约期市：咖啡期货跌至数月低位，因投机者出脱多头头寸

标题新闻：新西兰4月消费者信心降至七个月低点，因奥克兰房地产市场减速--澳新银行调查
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路透纽约/伦敦5月28日 - 纽约和伦敦咖啡期货周三挫跌至数月低点，因随着主要种植区收割加速，投机者出脱多头头寸，且咖啡期货价格跌穿重要技术水平。
洲际交易所(ICE)可可期货周三仍保持在上日所及的32个月高位附近，而原糖期货小幅上涨。
纽约和伦敦咖啡期货在周三盘中均跌穿其100日移动均线。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收低4.85美分，或2.7%，报每磅1.745美元，之前挫跌至约两个月低位1.708美元，且跌穿100日移动均线切入位1.7242美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡期货 下滑77美元，或3.9%，收报每吨1,907美元，该合约跌穿100日移动均线切入位1,965美元，且一度触及2月来最低的1,903美元。
ICE-7月可可合约 收低2美元，或0.07%，报每吨3,029美元。伦敦9月可可期货 收涨5英镑，或0.3%，报每吨1,911英镑。
ICE-7月原糖期货 收升0.11美分，或0.6%，报每磅17.13美分。Liffe-8月白糖合约 涨2.1美元，或0.5%，收报每吨467.40美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果