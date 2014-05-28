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市场报道 | 2014年 5月 29日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，低吸买盘扶助玉米从约三个月低位回升

路透芝加哥5月28日 - 美国玉米期货周三上涨，交易商说，低吸买盘扶助玉米从盘中触及的约三个月低位回升。

大部份美国玉米已经种植，交易商遂将焦点放在玉米出苗情况。一气象学家表示，天气预报玉米种植带气温高于平常，这应该扶助近期播种的玉米的生长。

美国现货玉米市场持稳至坚挺，因在近期价格走低后，农户推迟出售。

7月玉米合约 升2-3/4美分，报4.72-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为200,625口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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