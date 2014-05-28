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市场报道 | 2014年 5月 29日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至约三个月低点，因其他国家小麦价格更便宜

路透5月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连跌第六日，触及约三个月低点，交易商说，因基金卖出，以及黑海和欧洲出口的小麦价格更便宜。

指标CBOT-7月小麦在过去15个交易日中有14日下跌，九日相对强弱指标在收盘时为17，在0-30的技术超卖区间内。

交易商表示，相比黑海地区和欧洲小麦，美国小麦价格过高。

CBOT-7月小麦合约 收报每蒲式耳6.38-3/4美元，下跌2-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为76,206口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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