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货币新闻 | 2014年 5月 29日 星期四 22:03 BJT

表格：美国4月成屋待完成销售指数较上月增长0.4%，预估为增长1.0%

路透5月29日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国4月成屋待完成销售指数较上月增长0.4%，至97.8，预估为增长1.0%。

美国4月成屋待完成销售较2013年4月下降9.2%。

4月 3月 前值 13年4月 指数 97.8 97.4 97.4 107.7

4月 3月 前值 14年4月/13年4月 变动(%) 0.4 3.4 3.4 -9.2 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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