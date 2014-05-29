表格：美国4月成屋待完成销售指数较上月增长0.4%，预估为增长1.0%

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月29日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国4月成屋待完成销售指数较上月增长0.4%，至97.8，预估为增长1.0%。
美国4月成屋待完成销售较2013年4月下降9.2%。
4月 3月 前值 13年4月 指数 97.8 97.4 97.4 107.7
4月 3月 前值 14年4月/13年4月 变动(%) 0.4 3.4 3.4 -9.2 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选