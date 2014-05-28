芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因美国供应紧张和低吸买盘

港报财经评论：大市终反弹，调整尚有序--经济日报4月21日
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
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路透5月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商说，因美国旧作大豆供应紧张，以及在近月7月大豆和豆粕合约跌至一个月低位后有低吸买盘。
美国天气状况良好，且美国农业部称大豆种植率为59%，高于56%的五年均值，也限制新作大豆合约涨幅。
美国农业部表示，据报民间出口商销售11万吨美国大豆到中国，销售17.2万吨美国豆粕到菲律宾，两者均在2014/15年付运。
7月大豆期货合约 收涨9美分，报每蒲式耳14.97-3/4美元。
7月豆粕合约 收升4.3美元，报每短吨498.5美元。7月豆油合约 跌0.31美分，报39.63美分。
今日CBOT大豆预估成交量为114,016口，豆粕为53,931口，豆油为73,323口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
恒指昨天在腾讯（00700）创新高及早前呈超卖的内银内险股造好下，重返近日跌穿的50天线，收报24056点，升0.97%；国指亦重返10000点水平，收报10056点，升0.73%。不过，大市成交额缩减至677亿元的低水平。港股走势出现大逆转，主要原因包括人民银行连日对市场放水，减轻了早前中银监主席郭树清掀起的监管风暴所造成的冲击，以及内地首季经济数据表现优于市场预期。
路透华盛顿4月20日 - 英国央行总裁卡尼周四对银行业人士表示，在2008-09年以后制定的金融监管措施不能一成不变，必须保有足够灵活性，以因应预料之外的后果及缺口。