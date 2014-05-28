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市场报道 | 2014年 5月 29日 星期四 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因美国供应紧张和低吸买盘

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路透5月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商说，因美国旧作大豆供应紧张，以及在近月7月大豆和豆粕合约跌至一个月低位后有低吸买盘。

美国天气状况良好，且美国农业部称大豆种植率为59%，高于56%的五年均值，也限制新作大豆合约涨幅。

美国农业部表示，据报民间出口商销售11万吨美国大豆到中国，销售17.2万吨美国豆粕到菲律宾，两者均在2014/15年付运。

7月大豆期货合约 收涨9美分，报每蒲式耳14.97-3/4美元。

7月豆粕合约 收升4.3美元，报每短吨498.5美元。7月豆油合约 跌0.31美分，报39.63美分。

今日CBOT大豆预估成交量为114,016口，豆粕为53,931口，豆油为73,323口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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