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市场报道 | 2014年 5月 29日 星期四 03:37 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船只运输需求下降

路透5月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌，因对较大型船只运输需求下降。

乾散货运价指数跌19点，或1.95%，至954点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑52点，或3.57%，至1,405点。巴拿马型船日均获利下降3.5%，至11,100美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌31点，或3.19%，至940点。日均获利回落3.8%，至7,500美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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