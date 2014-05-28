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市场报道 | 2014年 5月 29日 星期四 03:40 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元几无变动，哥伦比亚披索上涨

路透里约热内卢5月28日 - 巴西雷亚尔兑美元周三几无变动，因投资者等待今日稍后巴西央行公布货币政策决定。

雷亚尔兑美元报2.238。市场预期，巴西央行决策者将决定维持利率在11%不变，央行自2013年4月迄今将利率上调了375个基点。

形成对比，哥伦比亚披索兑美元 升0.4%，因经济学家预期，哥伦比亚央行将在周五上调基础利率25个基点，至3.75%。

智利披索兑美元 升0.8%，因铜价上涨，铜是智利主要出口商品，铜价迫近三个月高位，受对中国需求前景的乐观情绪带动。(完)

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