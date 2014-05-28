拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元几无变动，哥伦比亚披索上涨

港报财经评论：大市终反弹，调整尚有序--经济日报4月21日
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
路透里约热内卢5月28日 - 巴西雷亚尔兑美元周三几无变动，因投资者等待今日稍后巴西央行公布货币政策决定。
雷亚尔兑美元报2.238。市场预期，巴西央行决策者将决定维持利率在11%不变，央行自2013年4月迄今将利率上调了375个基点。
形成对比，哥伦比亚披索兑美元 升0.4%，因经济学家预期，哥伦比亚央行将在周五上调基础利率25个基点，至3.75%。
智利披索兑美元 升0.8%，因铜价上涨，铜是智利主要出口商品，铜价迫近三个月高位，受对中国需求前景的乐观情绪带动。(完)
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港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
恒指昨天在腾讯（00700）创新高及早前呈超卖的内银内险股造好下，重返近日跌穿的50天线，收报24056点，升0.97%；国指亦重返10000点水平，收报10056点，升0.73%。不过，大市成交额缩减至677亿元的低水平。港股走势出现大逆转，主要原因包括人民银行连日对市场放水，减轻了早前中银监主席郭树清掀起的监管风暴所造成的冲击，以及内地首季经济数据表现优于市场预期。
路透华盛顿4月20日 - 英国央行总裁卡尼周四对银行业人士表示，在2008-09年以后制定的金融监管措施不能一成不变，必须保有足够灵活性，以因应预料之外的后果及缺口。