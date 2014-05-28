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货币新闻 | 2014年 5月 29日 星期四 04:07 BJT

英国利率：央行委员威尔称应尽早升息-金融时报

路透伦敦5月28日 - 英国央行货币政策委员威尔被援引称，央行应该尽早升息，以避免未来痛苦的升息。但目前还不是开始升息的时候。

威尔在接受金融时报访问时表示，“如果希望小幅上调利率，必须尽快开始升息。”这则专访在周三发表。

威尔告诉金融时报，他认为在首次升息前，央行可以等待更长时间，“我不确定’更长‘是多长，但我能作出的最佳判断是目前还不是时候。”(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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