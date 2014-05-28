美国股市: 道琼工业指数收低0.25%，Nasdaq指数下跌0.28%

港报财经评论：大市终反弹，调整尚有序--经济日报4月21日
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
路透纽约5月28日 - 美国股市周三小幅下跌，因今日没有重大经济数据公布，技术性因素成为焦点，标普500指数收盘时与连续第三日创纪录新高失之交臂。该指数结束四日连涨。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低42.32点，或0.25%，至16,633.18点；标准普尔500指数 下跌2.13点，或0.11%，至1,909.78点；Nasdaq指数 收低11.99点，或0.28%，至4,225.08点。(完)
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
恒指昨天在腾讯（00700）创新高及早前呈超卖的内银内险股造好下，重返近日跌穿的50天线，收报24056点，升0.97%；国指亦重返10000点水平，收报10056点，升0.73%。不过，大市成交额缩减至677亿元的低水平。港股走势出现大逆转，主要原因包括人民银行连日对市场放水，减轻了早前中银监主席郭树清掀起的监管风暴所造成的冲击，以及内地首季经济数据表现优于市场预期。
路透华盛顿4月20日 - 英国央行总裁卡尼周四对银行业人士表示，在2008-09年以后制定的金融监管措施不能一成不变，必须保有足够灵活性，以因应预料之外的后果及缺口。