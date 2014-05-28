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市场报道 | 2014年 5月 29日 星期四 04:17 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.25%，Nasdaq指数下跌0.28%

路透纽约5月28日 - 美国股市周三小幅下跌，因今日没有重大经济数据公布，技术性因素成为焦点，标普500指数收盘时与连续第三日创纪录新高失之交臂。该指数结束四日连涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低42.32点，或0.25%，至16,633.18点；标准普尔500指数 下跌2.13点，或0.11%，至1,909.78点；Nasdaq指数 收低11.99点，或0.28%，至4,225.08点。(完)
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