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市场报道 | 2014年 5月 29日 星期四 05:13 BJT

加拿大股市：跌至一周低位，受Valeant和金矿股下跌拖累

路透多伦多5月28日 - 加拿大主要股指周三下跌，因Valeant　Pharmaceuticals 提高对Allergan Inc 的收购价后股价下挫，且金矿股也因金价下跌而走低。

Valeant股价挫跌2.1%，之前Valeant在对美国药厂Allergan的收购提议中调高了现金出价部份，收购价为494.4亿美元。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌47.06点，或0.32%，14,610.96点。

10大类股中八类下跌，金融股下滑0.2%，金矿股挫跌1.6%。(完)
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