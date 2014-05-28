美国股市：标普500指数未能再创纪录收位，结束四日连涨

* 道琼运输类指数再次触及纪录最高收位

* NYSE和Nasdaq市场有225只股票触及52周高位

* 美国10年期公债收益率下跌，公用事业类股是标普500指数中表现最好的板块

* 道指跌0.25%，标普500指数下滑0.1%，Nasdaq指数下跌0.28%

路透纽约5月28日 - 美国股市周三结束四日连涨，与连续第三日创纪录收盘新高失之交臂。

标普500指数已经连涨了四日，因近期美国经济数据正面，且预期欧洲央行将放宽货币政策，提振投资者对股市的胃纳。美国10年期公债收益率 跌至2.44%以下，至7月来最低水平。

“股市是时候在短时间内进行横盘整理，这是在四日连涨后，且三大股指仍处于或接近纪录高位的情况下出现的一段盘整期，”U.S. Bank Wealth Management首席股市策略师Terry Sandven说。

“金融市场呈现一种人格分裂的状态，标普500指数因预期经济不断改善和企业获利增加而处于或迫近纪录高位，而公债收益率继续下跌，表明投资者有理由保持谨慎。”

固定收益资产收益率下降，可能带动派息类股股价上升。标普公用事业类指数 上涨0.5%，是标普500指数中表现最好的板块。

道琼运输类指数 扩大涨幅，触及创纪录水平，该指数收在纪录最高收位8,075.88点，盘中创下纪录高位8,102.44点。周二，该指数首次收在8,000点以上。当运输板块长势喜人，且道指也有类似的表现，这是美国经济和股市前景改善的趋势信号。

纽约证券交易所(NYSE)和Nasdaq市场共计有225只股票触及52周高位，其中包括康菲石油国际(ConocoPhillips) 和陶氏化学(Dow Chemical) 等重量级公司。仅有59只股票触及52周低位。

道琼工业指数 收低42.32点，或0.25%，至16,633.18点；标准普尔500指数 下跌2.13点，或0.11%，至1,909.78点；Nasdaq指数 收低11.99点，或0.28%，至4,225.08点。

标准普尔500指数盘中触及纪录新高1,914.46点。它仍徘徊在被视为技术阻力位的1,910点区域。支撑位在1,900点，之后是目前切入位在1,889点附近的14日移动均线。

零售商Michael Kors Holdings Ltd 攀升1.3%，报97.01美元。之前公司公布录得季度获利，因北美市场的手袋和手表销售急升。但公司谨慎表示，预料在欧洲开设新店的成本将打压未来几季的毛利润率。

形成对照， 鞋履零售商DSW 公布的业绩和财测逊于预期后，公司市值蒸发了四分之一，股价暴跌27.4%，报23.62美元。

成交温和，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有53.8亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值57.9亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为16:15，Nasdaq市场则为5:8。(完)