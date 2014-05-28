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市场报道 | 2014年 5月 29日 星期四 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.07 -0.72 -1.57 2172000

搜狐 59.05 -0.41 -0.69 201564

网易 71.05 -0.11 -0.15 364128

百度 166.17 -3.15 -1.86 2803256

台湾

台湾积体电路 20.86 -0.03 -0.14 1906726

联电 2.30 +0.05 +2.22 970882

日月光 6.47 +0.00 +0.00 616982

硅品精密 7.70 -0.04 -0.52 563131

和信超媒体 1.03 -0.01 -0.96 59583

友达 3.80 +0.06 +1.60 36612

中华电信 31.92 +0.15 +0.47 20523

台湾国际航电 58.19 +0.21 +0.36 1241084

香港

中国移动 48.86 -0.06 -0.12 173888

中国联通 14.86 +0.05 +0.34 93833

中国电信 50.21 +0.44 +0.88 12622

中芯国际 4.11 -0.02 -0.48 7300

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 58

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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