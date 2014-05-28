《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月28日

港报财经评论：大市终反弹，调整尚有序--经济日报4月21日
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 45.07 -0.72 -1.57 2172000
搜狐 59.05 -0.41 -0.69 201564
网易 71.05 -0.11 -0.15 364128
百度 166.17 -3.15 -1.86 2803256
台湾
台湾积体电路 20.86 -0.03 -0.14 1906726
联电 2.30 +0.05 +2.22 970882
日月光 6.47 +0.00 +0.00 616982
硅品精密 7.70 -0.04 -0.52 563131
和信超媒体 1.03 -0.01 -0.96 59583
友达 3.80 +0.06 +1.60 36612
中华电信 31.92 +0.15 +0.47 20523
台湾国际航电 58.19 +0.21 +0.36 1241084
香港
中国移动 48.86 -0.06 -0.12 173888
中国联通 14.86 +0.05 +0.34 93833
中国电信 50.21 +0.44 +0.88 12622
中芯国际 4.11 -0.02 -0.48 7300
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 58
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (整理 张荻；审校 龚芳)
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
恒指昨天在腾讯（00700）创新高及早前呈超卖的内银内险股造好下，重返近日跌穿的50天线，收报24056点，升0.97%；国指亦重返10000点水平，收报10056点，升0.73%。不过，大市成交额缩减至677亿元的低水平。港股走势出现大逆转，主要原因包括人民银行连日对市场放水，减轻了早前中银监主席郭树清掀起的监管风暴所造成的冲击，以及内地首季经济数据表现优于市场预期。
路透华盛顿4月20日 - 英国央行总裁卡尼周四对银行业人士表示，在2008-09年以后制定的金融监管措施不能一成不变，必须保有足够灵活性，以因应预料之外的后果及缺口。