澳新经济指标预测--5月29日-6月5日****

港报社评：内外政经有利，人民币暂稳中偏强--经济日报4月21日
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月26日当周 5月29日(四) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 4月 -- +0.2% 0130 澳洲资本支出 第一季 -1.4% -5.2% 建筑资本支出 -- -3.5% 工厂/机械资本支出 -- -8.6% 2245 新西兰建筑许可 4月 -- +8.3% 5月30日(五) 0130 澳洲民间信贷 4月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 0300 新西兰NBNZ企业经济信心指数 5月 -- 64.8% 企业自身活动指数 -- 52.5% 6月2日当周 6月1-2日 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 -- 44.8 6月2日(一) 2245 新西兰贸易条件 第一季 -- +2.3% 0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.4% 0130 澳洲建筑许可 4月 -- -3.5% 0130 澳洲企业库存 第一季 -- -0.5% 0130 澳洲企业总营业利润(较前季) 第一季 -- +1.7% 澳洲企业税前获利(较前季) -- +2.4% 6月3日(二) 0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第一季 -- 赤字101 净出口对GDP的贡献 -- 正0.6% 0130 澳洲零售销售(较上月) 4月 -- +0.1% 0430 澳洲央行利率决定 6月 -- 2.50% 6月3-4日 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 48.60 6月4日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.8% (较上年同期) -- +2.8% 最终消费支出 -- +0.7% 6月5日(四) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 -- 顺差7.31 商品/服务进口 -- 持平 商品/服务出口 -2.0% 6月5-6日 2330 澳洲AIG建筑指数 6月 -- 46(完)
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。
候任特首林郑月娥视教育为施政重点之一，并在政纲承诺即时增加每年50亿元教育经常开支，用以应对教育界面对的一些问题。这笔「教育新资源」须用在刀口上，特别是林郑表明施政重点以教育先行，新资源能否造福莘莘学子，备受关注。近期教育团体就50亿元分配，纷纷提出建议，不过，迄今所见多是为各级教师而谋，鲜有探讨利用新资源从政策规划改善教育制度，提高整体教育质素。有关情况会否演变为抢夺资源操作，未能给教育生态带来积极正向改变，值得林郑和新一届政府留意。