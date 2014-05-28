日韩经济指标预测--5月29日-6月5日****

港报社评：内外政经有利，人民币暂稳中偏强--经济日报4月21日
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月26日当周 5月28日(三) 2300 韩国经常帐(亿美元) 4月 -- 盈余66.5 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -3.3% +11.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,143 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超970 5月29日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 6月 -- 79 2300 韩国工业生产(较前月) 4月 -- +0.9% (较上年同期) -- +2.7% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -13.0% +10.8% (较上年同期) -3.2% +7.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 +3.1% +1.3% 全国整体CPI -- +1.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 +2.9% +2.7% 东京地区整体CPI -- +2.9% 2330 日本求才/求职比 4月 1.07 1.07 失业率 3.6% 3.6% 2350 日本工业生产(较前月) 4月初值 -2.0% +0.7% 工业生产一个月预估 -- -1.4% 工业生产两个月预估 -- +0.1% 5月30日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -8.8% 房屋开工(较上年同期) -8.4% -2.9% 6月2日当周 6月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月 +1.2% +9.0% 进口(较上年同期) +4.2% +5.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差44.6 2350 日本资本支出(财务省,较上年同期) 第一季 -- +4.0% 6月2日(一) 0115 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 49.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.5% 6月3日(二) 0130 日本加班工资 4月 -- +4.8% 6月4日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.9% 6月5日(四) 暂无重要经济数据发布 (完)
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。
候任特首林郑月娥视教育为施政重点之一，并在政纲承诺即时增加每年50亿元教育经常开支，用以应对教育界面对的一些问题。这笔「教育新资源」须用在刀口上，特别是林郑表明施政重点以教育先行，新资源能否造福莘莘学子，备受关注。近期教育团体就50亿元分配，纷纷提出建议，不过，迄今所见多是为各级教师而谋，鲜有探讨利用新资源从政策规划改善教育制度，提高整体教育质素。有关情况会否演变为抢夺资源操作，未能给教育生态带来积极正向改变，值得林郑和新一届政府留意。