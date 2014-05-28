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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 06:30 BJT

****日韩经济指标预测--5月29日-6月5日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    5月26日当周
    
    5月28日(三)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            4月          --    盈余66.5
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      4月       -3.3%      +11.0%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --  买超14,143
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --     卖超970   
       
    5月29日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    6月          --          79
    2300 韩国工业生产(较前月)                          4月          --       +0.9%
                      (较上年同期)                                  --       +2.7%
              服务业产出(较前月)                                    --       +0.1% 
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      4月      -13.0%      +10.8%
                          (较上年同期)                           -3.2%       +7.2%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   4月       +3.1%       +1.3%
             全国整体CPI                                            --       +1.6%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               5月       +2.9%       +2.7%
             东京地区整体CPI                                        --       +2.9%
    2330 日本求才/求职比                               4月        1.07        1.07
                   失业率                                         3.6%        3.6%
    2350 日本工业生产(较前月)                      4月初值       -2.0%       +0.7%
              工业生产一个月预估                                    --       -1.4%
              工业生产两个月预估                                    --       +0.1% 
    
    5月30日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      4月          --       -8.8%
             房屋开工(较上年同期)                                -8.4%       -2.9%
    
    6月2日当周
    
    6月1日(日)
    0000 韩国出口(较上年同期)                         5月        +1.2%       +9.0%
             进口(较上年同期)                                    +4.2%       +5.0%
             贸易收支(亿美元)                                       --    顺差44.6
    2350 日本资本支出(财务省,较上年同期)           第一季           --       +4.0%
    
    6月2日(一)
    0115 日本制造业采购经理人指数(PMI)                5月           --        49.4
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              5月        +0.1%       +0.1%
                             (较上年同期)                        +1.6%       +1.5% 
    
    6月3日(二) 
    0130 日本加班工资                                 4月           --       +4.8% 
    
    6月4日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)       第一季修正值           --       +0.9%
                          (较上年同期)                              --       +3.9%    
    
    6月5日(四)
    暂无重要经济数据发布  (完)
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