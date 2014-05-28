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货币新闻 | 2014年 5月 29日 星期四 07:25 BJT

韩国数据：4月经季节调整经常帐盈余98.1亿美元，创纪录新高

数据显示，4月经季节调整的出口较前月增加5.9%至553.8亿美元，进口减少3.7%至434.6亿美元，贸易顺差达到创纪录的119.2亿美元。

但进口低迷突显出国内消费和投资需求不佳，以及能源和原物料的全球价格持续疲弱。

4月未经季节调整的经常帐盈余为71.2亿美元。

4月未经季节调整的金融账户净流出62.4亿美元，3月修正后为净流出57.8亿美元。(完) (编译 朱晓军/戴素萍 审校 徐文焰/王兴亚)
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