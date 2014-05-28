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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 06:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元跌破1.36，亚洲盘料在窄幅区间交投

2213GMT

* 欧元/美元隔夜见到强劲杠杆卖兴，跌破1.36美元支撑位

* 交叉盘交投同样活跃，特别是欧元/英镑(买盘)、欧元/澳元(卖盘)

* 欧元/美元一度跌至1.3588，之后略回升纽约盘收于1.3591，下跌0.3%

* 据称1.3600下方挂有大量停损单，未起到什么影响

* 市场人士仍在为下周(6月5日)欧洲央行会议调整头寸

* 亚洲盘料在窄幅区间交投，关注点停留在月末因素，没有其他交投指引(完)

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(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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