《汇市简讯》欧元/美元跌破1.36，亚洲盘料在窄幅区间交投

港报社评：内外政经有利，人民币暂稳中偏强--经济日报4月21日
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
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* 欧元/美元隔夜见到强劲杠杆卖兴，跌破1.36美元支撑位
* 交叉盘交投同样活跃，特别是欧元/英镑(买盘)、欧元/澳元(卖盘)
* 欧元/美元一度跌至1.3588，之后略回升纽约盘收于1.3591，下跌0.3%
* 据称1.3600下方挂有大量停损单，未起到什么影响
* 市场人士仍在为下周(6月5日)欧洲央行会议调整头寸
* 亚洲盘料在窄幅区间交投，关注点停留在月末因素，没有其他交投指引(完)
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(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。
候任特首林郑月娥视教育为施政重点之一，并在政纲承诺即时增加每年50亿元教育经常开支，用以应对教育界面对的一些问题。这笔「教育新资源」须用在刀口上，特别是林郑表明施政重点以教育先行，新资源能否造福莘莘学子，备受关注。近期教育团体就50亿元分配，纷纷提出建议，不过，迄今所见多是为各级教师而谋，鲜有探讨利用新资源从政策规划改善教育制度，提高整体教育质素。有关情况会否演变为抢夺资源操作，未能给教育生态带来积极正向改变，值得林郑和新一届政府留意。