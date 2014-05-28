企业并购：苹果将以约30亿美元收购Beats，唱片业大佬Iovine将加入

港报财经评论：大市终反弹，调整尚有序--经济日报4月21日
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
路透旧金山5月28日 - 苹果 将以大约30亿美元收购Beats，并接纳唱片业大佬Jimmy Iovine进入公司，以期在快速发展的付费音乐市场大展拳脚。
通过此次收购，苹果还将把在年轻人和城市人群中十分流行的高端耳机系列产品纳入麾下。
一如预期，根据收购协议，Beats联合创始人Iovine和说唱歌手Dr. Dre将加入苹果。
该交易被外界视为苹果在音乐流媒体行业发起的新攻势。音乐流媒体是一个快速成长的市场，不过苹果在这一市场迄今为止的努力都不太顺利。Pandora Media 和Spotify已经冲在前面，而苹果八个月前刚刚推出的iTunes Radio尚未产生很大影响。
苹果周三表示，交易预计将在第四季完成。该公司股价在盘后交易中基本持稳。(完)
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
恒指昨天在腾讯（00700）创新高及早前呈超卖的内银内险股造好下，重返近日跌穿的50天线，收报24056点，升0.97%；国指亦重返10000点水平，收报10056点，升0.73%。不过，大市成交额缩减至677亿元的低水平。港股走势出现大逆转，主要原因包括人民银行连日对市场放水，减轻了早前中银监主席郭树清掀起的监管风暴所造成的冲击，以及内地首季经济数据表现优于市场预期。
路透华盛顿4月20日 - 英国央行总裁卡尼周四对银行业人士表示，在2008-09年以后制定的金融监管措施不能一成不变，必须保有足够灵活性，以因应预料之外的后果及缺口。