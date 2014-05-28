企业并购：苹果将以约30亿美元收购Beats，唱片业大佬Iovine将加入

路透旧金山5月28日 - 苹果 将以大约30亿美元收购Beats，并接纳唱片业大佬Jimmy Iovine进入公司，以期在快速发展的付费音乐市场大展拳脚。

通过此次收购，苹果还将把在年轻人和城市人群中十分流行的高端耳机系列产品纳入麾下。

一如预期，根据收购协议，Beats联合创始人Iovine和说唱歌手Dr. Dre将加入苹果。

该交易被外界视为苹果在音乐流媒体行业发起的新攻势。音乐流媒体是一个快速成长的市场，不过苹果在这一市场迄今为止的努力都不太顺利。Pandora Media 和Spotify已经冲在前面，而苹果八个月前刚刚推出的iTunes Radio尚未产生很大影响。