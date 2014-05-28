《美债周四展望》公债收益率急挫，10年债收益率跌至近11个月低位

芝加哥期市：小麦期货因供应充裕触及四个月低点，大豆期货上涨
路新加坡透4月21日 - 芝加哥小麦期货周五几无变动，早前一度跌至 四个月低点，全球供应充裕对价格构成压力。 大豆期货走高，收复上日的失地；玉米期货小涨，上日则跌逾1%。 本周，7月小麦期货 本周累计下跌近5%，为八个月来录得的最大 单周跌幅；玉米期货 累计跌3.5%，前一周则涨近3%；大豆期货累计 跌0.6%，回吐前一周的部分涨幅。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)
* 美国30年期公债收益率也走低，接近12个月低位
* 德债收益率走低，重压美国公债收益率
* 月底买盘继续浮现
路透纽约5月28日 - 美国指标10年期公债收益率周三跌至近11个月最低，因数据疲弱，机构投资者月底买盘增加，以及德债收益率走低。
德国10年期公债收益率 周三回落至1.337%，因之前公布的数据显示，德国失业人口意外攀升，以及欧元区货币供应增速放缓。数据巩固了欧洲央行将在下月会议上推出进一步刺激举措的预期。
德债价格涨势蔓延至美国公债市场，10年期公债收益率急跌至7月初以来最低；30年期公债收益率也走低，逼近12个月低位。
机构投资者月底为延长存续期而买入，这也扶助提振公债市场，尤其是本月有新的10年期和30年期公债发行。
“月底延长存续期操作是公债价格劲扬的原因之一，且月底操作的规模大于往常，”野村证券的利率策略师Jeffrey Young表示。
交易商称，巴克莱的公债指数估计将延长0.125年，为2011年3月以来最大幅度。一位固定收益分析师称，正常延长存续期的幅度为0.05-0.08年。
周三尾盘，30年期公债价格 上扬超过1个大点，收益率报3.290%，周二尾盘报3.364%。美国30年期公债收益率盘中触及去年6月中以来最低3.286%。
指标10年期公债价格 上扬22/32，收益率报2.439%，周二尾盘报2.518%，盘中触及去年7月初以来最低2.434%。
今日稍早出炉的德国失业数据显示，5月失业人口增幅为逾五年来最大，经季节性调整后为290.5万人。这导致德债价格劲扬，并最终推高美国公债价格。
“其他国家的经济中仍有一些较为疲弱的领域，这令海外投资者不安，这是海外投资者青睐美国公债的原因所在，”U.S. Bank Wealth Management的高级固定收益策略师Dan Heckman表示，“这些疲弱表现持续的时间越长，我们的担忧就会越深。”
另外，美国五年期公债标售获相当不错的需求，尤其是在周三公债价格上扬的情况下，且今日还有130亿美元两年期浮动利率公债标售。
五年期公债标售的得标利率为1.513%，投标倍数为2.73，略低于上月标售的2.79，但略高于2.65的均值。包括海外央行在内的间接投标中标率为50.4%，高于4月标售的44.9%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红/龚芳; 审校 利棣儿)
路新加坡透4月21日 - 芝加哥小麦期货周五几无变动，早前一度跌至 四个月低点，全球供应充裕对价格构成压力。 大豆期货走高，收复上日的失地；玉米期货小涨，上日则跌逾1%。 本周，7月小麦期货 本周累计下跌近5%，为八个月来录得的最大 单周跌幅；玉米期货 累计跌3.5%，前一周则涨近3%；大豆期货累计 跌0.6%，回吐前一周的部分涨幅。
* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。