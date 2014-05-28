版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 29日 星期四 07:23 BJT

美国新股：阿里巴巴将披露28名合伙人的身份--华尔街日报

阿里巴巴握有中国电子商务市场80%的份额，预计今年IPO的筹资规模将超过150亿美元，从而有望成为科技企业历来最大规模的上市案。

该公司向美国监管机构表示，计划将董事人数从目前的四人增加至九人。华尔街日报周三报导称，阿里巴巴会在即将提交的申请文件中披露新增董事的身份。

阿里巴巴周三拒绝就该报导置评。

到目前为止阿里巴巴仅披露了两名合伙人的持股比例：公司主要创始人马云持有8.9%；联合创始人、集团董事局执行副主席蔡崇信持有3.6%。

雅虎 和软银 分别持有阿里巴巴22.6%和34.4%全面稀释后的股份。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐