美国新股：阿里巴巴将披露28名合伙人的身份--华尔街日报

港报财经评论：挟仓交投减，新经济反攻--信报4月21日

恒指昨天在腾讯（00700）创新高及早前呈超卖的内银内险股造好下，重返近日跌穿的50天线，收报24056点，升0.97%；国指亦重返10000点水平，收报10056点，升0.73%。不过，大市成交额缩减至677亿元的低水平。港股走势出现大逆转，主要原因包括人民银行连日对市场放水，减轻了早前中银监主席郭树清掀起的监管风暴所造成的冲击，以及内地首季经济数据表现优于市场预期。