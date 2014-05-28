美国新股：阿里巴巴将披露28名合伙人的身份--华尔街日报

港报财经评论：大市终反弹，调整尚有序--经济日报4月21日
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
阿里巴巴握有中国电子商务市场80%的份额，预计今年IPO的筹资规模将超过150亿美元，从而有望成为科技企业历来最大规模的上市案。
该公司向美国监管机构表示，计划将董事人数从目前的四人增加至九人。华尔街日报周三报导称，阿里巴巴会在即将提交的申请文件中披露新增董事的身份。
阿里巴巴周三拒绝就该报导置评。
到目前为止阿里巴巴仅披露了两名合伙人的持股比例：公司主要创始人马云持有8.9%；联合创始人、集团董事局执行副主席蔡崇信持有3.6%。
雅虎 和软银 分别持有阿里巴巴22.6%和34.4%全面稀释后的股份。(完)
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
恒指昨天在腾讯（00700）创新高及早前呈超卖的内银内险股造好下，重返近日跌穿的50天线，收报24056点，升0.97%；国指亦重返10000点水平，收报10056点，升0.73%。不过，大市成交额缩减至677亿元的低水平。港股走势出现大逆转，主要原因包括人民银行连日对市场放水，减轻了早前中银监主席郭树清掀起的监管风暴所造成的冲击，以及内地首季经济数据表现优于市场预期。
路透华盛顿4月20日 - 英国央行总裁卡尼周四对银行业人士表示，在2008-09年以后制定的金融监管措施不能一成不变，必须保有足够灵活性，以因应预料之外的后果及缺口。