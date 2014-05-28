东欧情势：乌东部城市基本恢复平静，叛军寻求俄罗斯出手相助

港报社评：内外政经有利，人民币暂稳中偏强--经济日报4月21日
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
路透乌克兰顿涅茨克5月28日 - 乌克兰政府对东部亲俄分离主义者叛乱发动大规模进攻后，顿涅茨克市的街道周三恢复相对平静。亲欧洲的波罗申科以压倒性优势当选乌克兰新总统，誓言要扫清东部叛乱，改变了冲突形势。
路透记者听到远处顿涅茨克市南部传来的枪炮声，当地媒体称市郊爆发短暂的武装冲突，但尚不能得到独立消息来源的证实。
然而，这与周一和周二情势相比似乎微不足道。当时，乌克兰政府军为夺回顿涅茨克国际机场发动进攻，数十名叛军丧生。
亲俄武装分子已经宣布顿涅茨克市作为独立的顿涅茨克人民共和国的首都。周三，叛军首领Denis Pushilin再度恳请俄罗斯出手相助。“顿涅茨克人民共和国的居民们处于人道主义灾难的边缘，”他说，“我们是俄罗斯人，这正是他们杀害我们的原因。我们希望成为俄罗斯的一部分。”
在莫斯科，俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)谴责西方国家把乌克兰推入“自相残杀的深渊”，并重申基辅必须停止军事进攻。俄罗斯外交部敦促基辅，允许俄向乌东部被困平民施以人道主义援助。
叛军的境况给俄罗斯总统普京造成采取行动的压力，尽管他已经削减了驻扎在乌东部边境的军队数量，并且已经表示会承认乌克兰周日选举的结果。(完)
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。
候任特首林郑月娥视教育为施政重点之一，并在政纲承诺即时增加每年50亿元教育经常开支，用以应对教育界面对的一些问题。这笔「教育新资源」须用在刀口上，特别是林郑表明施政重点以教育先行，新资源能否造福莘莘学子，备受关注。近期教育团体就50亿元分配，纷纷提出建议，不过，迄今所见多是为各级教师而谋，鲜有探讨利用新资源从政策规划改善教育制度，提高整体教育质素。有关情况会否演变为抢夺资源操作，未能给教育生态带来积极正向改变，值得林郑和新一届政府留意。