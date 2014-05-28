东欧情势：乌东部城市基本恢复平静，叛军寻求俄罗斯出手相助

路透乌克兰顿涅茨克5月28日 - 乌克兰政府对东部亲俄分离主义者叛乱发动大规模进攻后，顿涅茨克市的街道周三恢复相对平静。亲欧洲的波罗申科以压倒性优势当选乌克兰新总统，誓言要扫清东部叛乱，改变了冲突形势。

路透记者听到远处顿涅茨克市南部传来的枪炮声，当地媒体称市郊爆发短暂的武装冲突，但尚不能得到独立消息来源的证实。

然而，这与周一和周二情势相比似乎微不足道。当时，乌克兰政府军为夺回顿涅茨克国际机场发动进攻，数十名叛军丧生。

亲俄武装分子已经宣布顿涅茨克市作为独立的顿涅茨克人民共和国的首都。周三，叛军首领Denis Pushilin再度恳请俄罗斯出手相助。“顿涅茨克人民共和国的居民们处于人道主义灾难的边缘，”他说，“我们是俄罗斯人，这正是他们杀害我们的原因。我们希望成为俄罗斯的一部分。”

在莫斯科，俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)谴责西方国家把乌克兰推入“自相残杀的深渊”，并重申基辅必须停止军事进攻。俄罗斯外交部敦促基辅，允许俄向乌东部被困平民施以人道主义援助。