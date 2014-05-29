企业结盟：墨西哥Pemex称，同中国企业即将就成立能源基金达成协议

路透墨西哥城5月28日 - 墨西哥国家石油公司Pemex 周三表示，正在同两家中国企业就组建投资基金事宜进行最后阶段谈判，该基金最终有可能为Pemex的能源基础设施项目最高融资50亿美元。

Pemex在提交给墨西哥证交所的文件中称，该基金由Pemex以及新兴铸管 和SPF Capital Hong Kong Limited共同创建，启动资金将为10亿美元，预期还会额外为能源项目最多融资40亿美元。

Pemex并没有详述该基金何时启动，也未具体说明融资的能源基础设施项目。

Pemex公司方面一位代表称，谈判接近完成，将很快达成协议。(完)