企业结盟：墨西哥Pemex称，同中国企业即将就成立能源基金达成协议

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透墨西哥城5月28日 - 墨西哥国家石油公司Pemex 周三表示，正在同两家中国企业就组建投资基金事宜进行最后阶段谈判，该基金最终有可能为Pemex的能源基础设施项目最高融资50亿美元。
Pemex在提交给墨西哥证交所的文件中称，该基金由Pemex以及新兴铸管 和SPF Capital Hong Kong Limited共同创建，启动资金将为10亿美元，预期还会额外为能源项目最多融资40亿美元。
Pemex并没有详述该基金何时启动，也未具体说明融资的能源基础设施项目。
Pemex公司方面一位代表称，谈判接近完成，将很快达成协议。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 郑茵)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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