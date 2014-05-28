美国与加拿大经济指标预测--5月29日-6月5日****

港报财经评论：大市终反弹，调整尚有序--经济日报4月21日
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
路透5月29日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
5月26日当周
5月29日(四)
1230 美国企业获利 第一季初值 +0.4% +2.0%
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字131 赤字160.1
1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第一季修正值 -0.5% +0.1%
最终销售 +0.7% +0.7%
GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月24日当周 31.8 32.6
四周均值(万人) -- 32.25
续请失业金人数(万人) 5月17日当周 265 265.3
1400 美国成屋待完成销售指数 4月 -- 97.4
成屋待完成销售指数(较前月) +1.0% +3.4%
5月30日(五)
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数 4月 -- +1.9%
1230 美国实质个人支出 4月 -- +0.7%
个人所得 +0.3% +0.5%
PCE物价指数(较前月) -- +0.2%
核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
1230 加拿大GDP(较前季) 第一季 -- +0.7%
GDP环比年率 +1.8% +2.9%
加拿大GDP(较前月) 3月 +0.1% +0.2%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 持平 +0.4%
(较上年同期) +3.8% +2.7%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 61.0 63.0
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 82.5 81.8
现况指数 95.8 95.1
预期指数 74.0 73.2
1430 美国ECRI经济领先指标 5月23日当周 -- 135.1
6月2日当周
6月2日(一)
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 52.9
1345 美国Markit制造业PMI 5月终值 -- 56.2
1400 美国建筑支出 4月 +0.6% +0.2%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 55.4 54.9
ISM制造业投入物价分项指数 57.0 56.5
ISM制造业就业分项指数 55.7 54.7
ISM制造业新订单分项指数 -- 55.1
6月3日(二)
-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 5月 1,615 1,604
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月31日当周 -- -1.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月31日当周 -- +3.2%
1345 美国ISM纽约企业活动指数 5月 -- 627.4
1400 美国工厂订单 4月 持平 +0.9%
耐久财订单 -- +0.8%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.4%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.8%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2%
1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 45.8
6月4日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 5月30日当周 -- 362.2
再融资指数 -- 1418.6
1215 美国ADP就业报告(万人) 5月 增加22.5 增加22
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差401 逆差404
1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -2.0% -1.7%
单位劳动成本 +4.5% +4.2%
1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 4月 -- 顺差0.8
1300 加拿大央行利率决定 -- -- 1.00%
1345 美国Markit服务业PMI 5月终值 -- 58.4
Markit综合PMI -- 55.6
1400 美国ISM非制造业指数 5月 55.5 55.2
ISM非制造业企业活动指数 60.0 60.9
ISM非制造业雇佣指数 -- 51.3
ISM非制造业新订单指数 -- 58.2
ISM非制造业价格指数 -- 60.8
6月5日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 5月 -- 4.0298
1230 加拿大建筑许可 4月 -- -3.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月31日当周 -- --
四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 5月24日当周 -- --
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 51.1
经季节调整的Ivey采购经理人指数 -- 54.1(完)
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
恒指昨天在腾讯（00700）创新高及早前呈超卖的内银内险股造好下，重返近日跌穿的50天线，收报24056点，升0.97%；国指亦重返10000点水平，收报10056点，升0.73%。不过，大市成交额缩减至677亿元的低水平。港股走势出现大逆转，主要原因包括人民银行连日对市场放水，减轻了早前中银监主席郭树清掀起的监管风暴所造成的冲击，以及内地首季经济数据表现优于市场预期。
路透华盛顿4月20日 - 英国央行总裁卡尼周四对银行业人士表示，在2008-09年以后制定的金融监管措施不能一成不变，必须保有足够灵活性，以因应预料之外的后果及缺口。