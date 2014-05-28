欧洲个股：宝马汽车将于9月开始在中国市场销售电动汽车

港报社评：内外政经有利，人民币暂稳中偏强--经济日报4月21日
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
路透上海5月28日 - 宝马汽车(BMW) 中国区总裁Karsten Engel周三表示，公司将于9月开始在中国销售进口电动汽车；预购情况显示目前中国市场供应短缺。中国可能将成为全球最大的环保车市场。
宝马最初将在中国四座城市出售全电动轿车宝马i3和插电式混合动力跑车i8。Engel称，公司今年的销售上限为1,000辆。i3起步价为45万元人民币(7.2万美元)，比一些人的预期低一些。
Engel拒绝透露自i3上个月亮相北京车展后收到了多少份预购订单，但称有超过2.8万人要求试驾，折射出公众的浓厚兴趣。
“我个人猜测，中国将在不到五年的时间里成长为最大的电动汽车市场，”Engel说。
i3将在上海、北京、深圳和沈阳出售，价格低于特斯拉汽车(Tesla)Model S。后者在华起步价为64.8万元人民币。
通过与华晨汽车 的合资企业，宝马也已在中国推出电动汽车Zinoro，目前该款汽车只租不卖。(完)
(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。
候任特首林郑月娥视教育为施政重点之一，并在政纲承诺即时增加每年50亿元教育经常开支，用以应对教育界面对的一些问题。这笔「教育新资源」须用在刀口上，特别是林郑表明施政重点以教育先行，新资源能否造福莘莘学子，备受关注。近期教育团体就50亿元分配，纷纷提出建议，不过，迄今所见多是为各级教师而谋，鲜有探讨利用新资源从政策规划改善教育制度，提高整体教育质素。有关情况会否演变为抢夺资源操作，未能给教育生态带来积极正向改变，值得林郑和新一届政府留意。