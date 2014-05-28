欧洲个股：宝马汽车将于9月开始在中国市场销售电动汽车

路透上海5月28日 - 宝马汽车(BMW) 中国区总裁Karsten Engel周三表示，公司将于9月开始在中国销售进口电动汽车；预购情况显示目前中国市场供应短缺。中国可能将成为全球最大的环保车市场。

宝马最初将在中国四座城市出售全电动轿车宝马i3和插电式混合动力跑车i8。Engel称，公司今年的销售上限为1,000辆。i3起步价为45万元人民币(7.2万美元)，比一些人的预期低一些。

Engel拒绝透露自i3上个月亮相北京车展后收到了多少份预购订单，但称有超过2.8万人要求试驾，折射出公众的浓厚兴趣。

“我个人猜测，中国将在不到五年的时间里成长为最大的电动汽车市场，”Engel说。

i3将在上海、北京、深圳和沈阳出售，价格低于特斯拉汽车(Tesla)Model S。后者在华起步价为64.8万元人民币。

通过与华晨汽车 的合资企业，宝马也已在中国推出电动汽车Zinoro，目前该款汽车只租不卖。(完)