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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 07:42 BJT

《全球汇市》美元指数守在两个月高位附近，因英镑转弱及欧元续跌

新西兰元兑美元 下跌近1%至逾两个月低位0.8470美元，此前一项民间调查显示，新西兰企业信心下滑。新西兰元最新报0.8493美元。

澳元亦下挫，但跌幅小得多。澳元兑美元 触及低点0.9214美元，随后回升至0.9233，仍牢牢陷于0.9208/9278区间内。

澳元的短期走势取决于0130GMT将公布的资本支出数据。

“在第一季澳洲GDP报告于下周三出炉前，资本支出数据对于确定GDP预估至关重要，不过明年的资本支出预期也将有助于衡量经济前景，”St George Bank驻悉尼分析师Janu Chan表示。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3593 1.3589 +0.03 -1.11 1.3745

美元/日圆 101.77 101.83 -0.06 -3.35 105.30

欧元/日圆 138.35 138.38 -0.02 -4.41 144.73

美元/瑞郎 0.8980 0.8982 -0.02 +0.58 0.8928

英镑/美元 1.6716 1.6710 +0.04 +0.97 1.6556

美元/加元 1.0866 1.0871 -0.05 +2.32 1.0620

澳元/美元 0.9234 0.9235 -0.01 +3.60 0.8913

新西兰元/美元 0.8495 0.8493 +0.02 +3.52 0.8206

澳元/日圆 93.970 94.040 -0.07 +0.13 93.850

新西兰元/日圆 86.440 86.470 -0.03 +0.03 86.410

英镑/日圆 170.12 170.16 -0.02 -2.41 174.33

澳元/新西兰元 1.0864 1.0869 -0.05 +0.15 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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