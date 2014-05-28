《全球汇市》美元指数守在两个月高位附近，因英镑转弱及欧元续跌

港报社评：内外政经有利，人民币暂稳中偏强--经济日报4月21日
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
新西兰元兑美元 下跌近1%至逾两个月低位0.8470美元，此前一项民间调查显示，新西兰企业信心下滑。新西兰元最新报0.8493美元。
澳元亦下挫，但跌幅小得多。澳元兑美元 触及低点0.9214美元，随后回升至0.9233，仍牢牢陷于0.9208/9278区间内。
澳元的短期走势取决于0130GMT将公布的资本支出数据。
“在第一季澳洲GDP报告于下周三出炉前，资本支出数据对于确定GDP预估至关重要，不过明年的资本支出预期也将有助于衡量经济前景，”St George Bank驻悉尼分析师Janu Chan表示。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3593 1.3589 +0.03 -1.11 1.3745
美元/日圆 101.77 101.83 -0.06 -3.35 105.30
欧元/日圆 138.35 138.38 -0.02 -4.41 144.73
美元/瑞郎 0.8980 0.8982 -0.02 +0.58 0.8928
英镑/美元 1.6716 1.6710 +0.04 +0.97 1.6556
美元/加元 1.0866 1.0871 -0.05 +2.32 1.0620
澳元/美元 0.9234 0.9235 -0.01 +3.60 0.8913
新西兰元/美元 0.8495 0.8493 +0.02 +3.52 0.8206
澳元/日圆 93.970 94.040 -0.07 +0.13 93.850
新西兰元/日圆 86.440 86.470 -0.03 +0.03 86.410
英镑/日圆 170.12 170.16 -0.02 -2.41 174.33
澳元/新西兰元 1.0864 1.0869 -0.05 +0.15 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/朱晓军/郑茵/王翔琼；审校 戴素萍/王兴亚/徐文焰)
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。
候任特首林郑月娥视教育为施政重点之一，并在政纲承诺即时增加每年50亿元教育经常开支，用以应对教育界面对的一些问题。这笔「教育新资源」须用在刀口上，特别是林郑表明施政重点以教育先行，新资源能否造福莘莘学子，备受关注。近期教育团体就50亿元分配，纷纷提出建议，不过，迄今所见多是为各级教师而谋，鲜有探讨利用新资源从政策规划改善教育制度，提高整体教育质素。有关情况会否演变为抢夺资源操作，未能给教育生态带来积极正向改变，值得林郑和新一届政府留意。