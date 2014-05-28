《美国上市公司业绩公布日程表》--5月29日至6月5日

芝加哥期市：小麦期货因供应充裕触及四个月低点，大豆期货上涨
路新加坡透4月21日 - 芝加哥小麦期货周五几无变动，早前一度跌至 四个月低点，全球供应充裕对价格构成压力。 大豆期货走高，收复上日的失地；玉米期货小涨，上日则跌逾1%。 本周，7月小麦期货 本周累计下跌近5%，为八个月来录得的最大 单周跌幅；玉米期货 累计跌3.5%，前一周则涨近3%；大豆期货累计 跌0.6%，回吐前一周的部分涨幅。
汤森路透5月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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5月29日 AMC Q2 2014 Avago Technologies Ltd 0.76 19 0.61
5月29日 BMO Q3 2014 Costco Wholesale Corp. 1.09 26 1.04
5月29日 11:00 Q3 2014 Pall Corp. 0.83 12 0.74
6月 3日 BMO Q1 2014 Dollar General Corp. 0.73 25 0.71
6月 4日 BMO Q4 2014 Brown-Forman Corp. -- -- --
6月 4日 AMC Q1 2014 PVH Corp. 1.49 21 1.91
6月 5日 BMO Q2 2014 Joy Global Inc. 0.71 22 1.73
6月 5日 BMO Q4 2014 The J. M. Smucker Company 1.16 14 1.29
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路新加坡透4月21日 - 芝加哥小麦期货周五几无变动，早前一度跌至 四个月低点，全球供应充裕对价格构成压力。 大豆期货走高，收复上日的失地；玉米期货小涨，上日则跌逾1%。 本周，7月小麦期货 本周累计下跌近5%，为八个月来录得的最大 单周跌幅；玉米期货 累计跌3.5%，前一周则涨近3%；大豆期货累计 跌0.6%，回吐前一周的部分涨幅。
* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果
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