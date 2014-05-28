澳洲经济指标总览--5月29日

港报社评：内外政经有利，人民币暂稳中偏强--经济日报4月21日
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月5日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差7.31 顺差12.57 出口(较前月) -2% 持平 进口(较前月) 持平 +1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 6月3日 (较前月) 3月 +0.1% +0.3% 就业市场(经季节调整) 6月12日 就业人口(较前月变动,万人) 4月 +1.42 +2.20 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.42 -2.28 失业率 5.8% 5.8% 就业参与率 64.7% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 7月23日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.6% +0.8% (较上年同期) +2.9% +2.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.9% (较上年同期) +2.6% +2.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.9% (较上年同期) +2.7% +2.5% 国际贸易价格指数 7月31日 进口物价(较前季) 第一季 +3.2% -0.6% 出口物价(较前季) +3.6% -0.5% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月3日 经常帐收支 第四季 赤字101 赤字127 商品与服务贸易收支 顺差2.47 逆差25.74 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月4日 (较前季) 第四季 +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.8% +2.3% (完)
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。
候任特首林郑月娥视教育为施政重点之一，并在政纲承诺即时增加每年50亿元教育经常开支，用以应对教育界面对的一些问题。这笔「教育新资源」须用在刀口上，特别是林郑表明施政重点以教育先行，新资源能否造福莘莘学子，备受关注。近期教育团体就50亿元分配，纷纷提出建议，不过，迄今所见多是为各级教师而谋，鲜有探讨利用新资源从政策规划改善教育制度，提高整体教育质素。有关情况会否演变为抢夺资源操作，未能给教育生态带来积极正向改变，值得林郑和新一届政府留意。