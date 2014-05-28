《香港报摘》--经济日报5月29日

港报社评：内外政经有利，人民币暂稳中偏强--经济日报4月21日
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
* 头版头条：
--政府招标出售的新界大埔白石角科研路土地，出乎意料由鹰君集团 以24.12亿港元投得，每平方尺地价仅3,300港元，创新界东区七年地价新低。
* 其他：
--由于移动用户及收入快速增长加上投资收益增加，金山软件 首季纯利按年升约26%至2.46亿元人民币。
--摩根大通下调今年底人民币兑美元目标价，由原先的6.05降至6.15，以去年底的6.0539计，即按年贬值1.56%，惟较现水平则有1.7%升值空间。
--主要为中小微企业提供融资的瀚华金控拟最快下周再度招股，目标6月19日挂牌上市，集资最多23.6亿港元。
--旭日企业 向两名董事及主要股东出售I.T 价值4,706.3万港元的股份，交易完成后旭日在I.T持股比例由4.01%降至2.46%。（完）
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内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。
候任特首林郑月娥视教育为施政重点之一，并在政纲承诺即时增加每年50亿元教育经常开支，用以应对教育界面对的一些问题。这笔「教育新资源」须用在刀口上，特别是林郑表明施政重点以教育先行，新资源能否造福莘莘学子，备受关注。近期教育团体就50亿元分配，纷纷提出建议，不过，迄今所见多是为各级教师而谋，鲜有探讨利用新资源从政策规划改善教育制度，提高整体教育质素。有关情况会否演变为抢夺资源操作，未能给教育生态带来积极正向改变，值得林郑和新一届政府留意。