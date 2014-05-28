版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 07:54 BJT

《香港报摘》--经济日报5月29日

* 头版头条：

--政府招标出售的新界大埔白石角科研路土地，出乎意料由鹰君集团 以24.12亿港元投得，每平方尺地价仅3,300港元，创新界东区七年地价新低。

* 其他：

--由于移动用户及收入快速增长加上投资收益增加，金山软件 首季纯利按年升约26%至2.46亿元人民币。

--摩根大通下调今年底人民币兑美元目标价，由原先的6.05降至6.15，以去年底的6.0539计，即按年贬值1.56%，惟较现水平则有1.7%升值空间。

--主要为中小微企业提供融资的瀚华金控拟最快下周再度招股，目标6月19日挂牌上市，集资最多23.6亿港元。

--旭日企业 向两名董事及主要股东出售I.T 价值4,706.3万港元的股份，交易完成后旭日在I.T持股比例由4.01%降至2.46%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘　　 ﹝PRESS-CN-CMN﹞

台湾报摘　　 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐