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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月29日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姜洋表示，扎实推进国际化原油期货市场建设，争取年内推出原油期货。

* 其他:

--多位业内人士指出，优先股有望于三季度推出，发行节奏料适度放缓。

--万科 表示，代表万科事业合伙人集体的深圳盈安财务顾问企业周三在二级市场斥资约3亿元人民币购买万科股份，未来将继续通过二级市场购买万科股票。

--国务院总理李克强表示，中国经济运行总体平稳，结构调整出现积极变化。

--人社部数据显示，去年末中国基本养老金累计结余3.13万亿元，企业年金基金累计结存6,035亿元。

--中国金融期货交易所董事长张慎峰表示，将利用上海自贸区的政策优势，积极筹建金融期货交易平台，适时推出交叉汇率期货及人民币外汇期货、期权产品。

--浦发银行 投行部总经理杨斌透露，该行将在上海自贸区试点开展股权基金并购贷款业务。

--新加坡邮政 和阿里巴巴集团IPO-ALIB.N周三宣布，阿里巴巴将投资3.125亿坡元，认购新加坡邮政新股和库藏股，投资完成后，阿里巴巴将持有新加坡邮政10.35%股份。

--龙洲股份 与中海石油福建新能源公司签署合作协议，双方将合资成立新公司，在福建龙岩地区建设运营11座加油加气站。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
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