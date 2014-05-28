《中国报摘》--中国证券报5月29日

港报社评：内外政经有利，人民币暂稳中偏强--经济日报4月21日
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
* 头版头条:
--中国证监会副主席姜洋表示，扎实推进国际化原油期货市场建设，争取年内推出原油期货。
* 其他:
--多位业内人士指出，优先股有望于三季度推出，发行节奏料适度放缓。
--万科 表示，代表万科事业合伙人集体的深圳盈安财务顾问企业周三在二级市场斥资约3亿元人民币购买万科股份，未来将继续通过二级市场购买万科股票。
--国务院总理李克强表示，中国经济运行总体平稳，结构调整出现积极变化。
--人社部数据显示，去年末中国基本养老金累计结余3.13万亿元，企业年金基金累计结存6,035亿元。
--中国金融期货交易所董事长张慎峰表示，将利用上海自贸区的政策优势，积极筹建金融期货交易平台，适时推出交叉汇率期货及人民币外汇期货、期权产品。
--浦发银行 投行部总经理杨斌透露，该行将在上海自贸区试点开展股权基金并购贷款业务。
--新加坡邮政 和阿里巴巴集团IPO-ALIB.N周三宣布，阿里巴巴将投资3.125亿坡元，认购新加坡邮政新股和库藏股，投资完成后，阿里巴巴将持有新加坡邮政10.35%股份。
--龙洲股份 与中海石油福建新能源公司签署合作协议，双方将合资成立新公司，在福建龙岩地区建设运营11座加油加气站。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。
候任特首林郑月娥视教育为施政重点之一，并在政纲承诺即时增加每年50亿元教育经常开支，用以应对教育界面对的一些问题。这笔「教育新资源」须用在刀口上，特别是林郑表明施政重点以教育先行，新资源能否造福莘莘学子，备受关注。近期教育团体就50亿元分配，纷纷提出建议，不过，迄今所见多是为各级教师而谋，鲜有探讨利用新资源从政策规划改善教育制度，提高整体教育质素。有关情况会否演变为抢夺资源操作，未能给教育生态带来积极正向改变，值得林郑和新一届政府留意。