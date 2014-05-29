金砖国家：5月28日股汇市收盘纵览

路透5月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月28日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,038.23点，上涨0.52%。

中国股市：沪综指反弹收升，电子信息板块涨幅居前

香港股市：创一个半月最高收位，受金融股涨势提振

中国汇市：人民币收贬日内险创新低，贬值压力未尽但走势难言明朗

============================================================================

拉美股市：巴西指标股指在银行股提振下上涨，因该国最高法院推迟一项判决，该判决可能使金融机构损失数以十亿计雷亚尔。巴西股市Bovespa指数 收涨0.89%，报52,639.75。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元几无变动，哥伦比亚披索上涨

============================================================================

南非股市：连续第二日收低，因金价跌至逾三个月最低，打压黄金矿商股跌幅居前。指标Top-40绩优股指数 收跌0.28%，报44,732.26点；综合指数 跌0.27%至49,690.58点。

南非汇市：兰特兑普涨的美元走软，疲弱的首季GDP数据继续发酵

============================================================================

印度股市：小幅收高，水泥类股受逢低买盘提振上涨，不过外资的温和卖压抑制了大盘涨势。指标BSE指数 微涨0.03%，或6.58点，报24,556.09点。NSE指数 涨0.16%，或11.65点，报7,329.65点。

印度汇市：卢比终止三日连跌，与外国基金和公司相关的美元流入，帮助抵消了石油及其他进口商的月末美元买需。卢比兑美元 收在58.93/94，周二收报59.04/05。

============================================================================

俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收低0.41%，报707.95点。指标RTS指数 涨0.23%，报1,300.460点。