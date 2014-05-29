《香港报摘》--信报5月29日

* 头版头条：

--新界白石角土地成功由市场“稀客”鹰君集团 投得，惟每方尺地价较市场预期下限低近两成，消息公布后有大埔区放盘业主减租及减价叫售。

* 其他：

--美资基金Waddell & Reed出售金沙中国 股份套现105亿港元，随即换马至金沙中国母公司拉斯维加金沙 ，分析师指反映基金憧憬金沙集团可夺得日本赌牌以及未来大力发展澳门以外的市场潜力。

--会德丰 以略高于预期的25.2亿港元投得一幅贴近港铁 沙中线九龙启德站住宅土地，每方尺地价约6,101港元，较毗邻土地价低6.6%。

--财经事务及库务局局长陈家强称，香港的系统已经准备就绪，可按计划于10月推出“沪港通”。（完）

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