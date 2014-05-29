《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月29日

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透香港5月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.753港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低42.32点，或0.25%，报16,633.18点。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 177.400 0.38 16305 13.754 -0.48 中国铝业 8.980 -0.22 13061 2.785 -0.54 中国移动 48.860 -0.12 173888 75.762 0.08 中国人寿 41.000 3.64 93950 21.192 1.15 中石油 118.650 0.47 26650 9.199 -0.66 中石化 91.160 1.58 28717 7.068 -0.46 汇丰控股 52.620 0.82 1026400 81.593 0.18 中电信 50.210 0.88 12622 3.893 0.07 中国联通 14.860 0.34 93833 11.521 -0.68 兖州煤业 7.860 0.64 21591 6.094 -1.07 华能国际 41.580 -0.62 10710 8.059 0.49 南方航空 14.640 0.21 2928 2.270 0.89 东方航空 15.370 -0.45 2228 2.383 0.56 中芯国际 4.110 -0.48 7300 0.637 -1.95（完）
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。