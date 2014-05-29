《全球重要经济事件一览表》--5月29日-6月5日

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5月29日(四)

马德里--西班牙央行林德宣布经济学家会议开幕(0800)。

美国克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在该联储主办的通胀、货币政策和公众会议上发表讲话(1230)。前美联储副主席科恩参加此次会议的“政策目标和框架”小组讨论会(1730)。

华盛顿--美国财政部负责国内金融事务的次长米勒(Mary Miller)和助理部长Amias Gerety在金融知识与教育委员会(FLEC)的公开会议上讲话。

日本冲绳--日本央行政策委员会审议委员白井早由里对商界领袖发表讲话。

5月30日(五)

美国克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在该行举办的“通胀、货币政策与公众”会议上发言(1230)。

美国斯坦福--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参与“最后贷款人法规：历史视角”讨论(1800)。费城联邦储备银行总裁普洛瑟和旧金山联储银行总裁威廉姆斯参加有关“根据规则制定政策：从理论到实践”的讨论(2100)。

芝加哥--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在斯坦福政策会议上发表讲话(0130)。

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan在ISME 2014年度午餐会上发表讲话(1130)。

6月2日(一)

华盛顿--美国财长杰克卢和财政部次长David Cohen发表讲话。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Per Jansson就“瑞典央行货币政策策略--与全球其他地区同步或不同步？”讲话(0600)。

伊斯坦布尔--土耳其伊斯坦布尔中央银行学院主办2014年宏观研讨会(至6月3日)。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将就当前的经济形势和货币政策发表讲话(0700)。

阿姆斯特丹--欧洲央行执委莫尔许参加德伊森贝赫金融学院 (Duisenberg School of Finance)组织的国际研讨会(1030)。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼出席“谁在担心通缩？”小组讨论(1600)。

6月3日(二)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在历史博物馆一项展览上发表讲话。

悉尼--澳洲央行(RBA)召开议息会议(0430)。

6月4日(三)

布鲁塞尔--七国(G7)峰会(至6月5日)。出席嘉宾包括：加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国领导人，欧洲理事会主席和欧盟执委会主席。

伦敦--2014国际金融协会(IIF)春季会员大会(至6月6日)。讲话嘉宾包括：欧元集团主席迪塞尔布洛姆、俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、波兰财长Mateusz Szczurek、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和英国央行副总裁康利夫。

阿德莱德--澳洲央行金融稳定性主管Luci Ellis在阿德莱德大学讲话(0800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick出席关于欧盟执委会对瑞典经济建议的小组讨论(0630)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济形势褐皮书(1800)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至6月5日)。

渥太华--加拿大央行公布关键政策利率。

6月5日(四)

波士顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“低实质利率”讲话(1730)。

伦敦--英国央行宣布利率决议。

奥斯陆--挪威央行“央行的作用：历史的教训”大会(至6月6日)。出席嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)世界经济研究部门主管Thomas Helbling、爱尔兰央行副总裁、国际清算银行(BIS)货币政策部门主管Andrew Filardo、瑞典央行副总裁艾柯姆、挪威央行委员Oyvind Eitrheim和Jan Fredrik Qvigstad。

赫尔辛基--第三届芬兰金融监管局(FIN-FSA)欧盟监管和监督大会--怎样让单一监管机制(SSM)为欧元区和欧盟整体提供更好的监管？讲话嘉宾包括：芬兰央行副总裁Pentti Hakkarainen、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)和瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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