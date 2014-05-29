《新兴市场重要经济事件预告》--5月29日-6月5日

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5月29日(四)

马普托--在莫桑比克召开非洲崛起大会(至5月30日)。讲话嘉宾包括：莫桑比克财长Manuel Chang、总统Armando Guebuza、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、博茨瓦纳央行总裁Linah Mohohlo、乌干达财长Maria Kiwanuka、IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)等人。

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。

布拉格--捷克央行管委会召开例行会议，未计划讨论货币政策事宜。

萨格勒布--正值克罗地亚从前南斯拉夫独立后推出本国货币库纳20周年之际，克罗地亚央行总裁Boris Vujcic在一集会上发表讲话(1030)。

5月30日(五)

东京--国际货币基金组织(IMF)研讨会：迈向更有活力的商业领域。讲话嘉宾包括：IMF亚太部门主管李昌镛、日本财务省财务官古泽满宏、IMF财务部门副处长Ruud De Mooij和IMF亚太部门处长Stephan Danninger。

6月2日(一)

土耳其伊斯坦布尔--The Istanbul School of Central Banking举办2014年宏观形势研讨会(至6月3日)，美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况及货币政策发表讲话(0700)。

圣地亚哥--智利央行公布5月货币政策会议记录(1230)。

6月3日(二)

孟买--印度央行举行货币政策评估会议(0530)。

华沙--波兰央行举行货币政策会议(至6月4日)。

6月4日(三)

伦敦--2014年国际金融协会(IIF)春季会议(至6月6日)。讲话嘉宾包括：欧元集团主席迪塞尔布洛姆、俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、波兰财长Mateusz Szczurek、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和英国央行副总裁康利夫。

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。

6月5日(四)

奥斯陆--挪威央行举行主题为“央行的作用：从历史中吸取经验”的会议(至6月6日)。出席嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)世界经济研究部门主管Thomas Helbling、爱尔兰央行副总裁、国际清算银行(BIS)货币政策部门主管Andrew Filardo、瑞典央行副总裁艾柯姆、挪威央行委员Oyvind Eitrheim和Jan Fredrik Qvigstad。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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