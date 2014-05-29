《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月29日

*工商时报：

--金管会主委曾铭宗表示，银行对创意产业的放款余额，统计至今年4月底已达2,000亿台币，与去年底相比增加177亿台币，今年底将会对此业务绩效卓越的业者，给予奖励措施。

-- 中华电信 今日举办大型4G(第四代行动通讯标准)体验会，市场盛传中华电将在会中宣布4G即将开台，抢当第一家4G上线营运的电信公司，象征电信服务正式进入4G时代。

--财政部提出自住房屋认定标准草案，遭外界质疑太过宽松，财政部拟将自住房屋认定范围扩及未成年子女，即本人、配偶及未成年子女名下房屋，自住以三户为上限，以防堵因应新制将房产过户给未成年子女的避税行为。

--第一银行除了在经济成长快速的东协地区持续找寻机会，也评估非洲。不过由于国际经济情势变化快速，且现在非洲的经济局势不明，因此确定非洲暂时喊停，现阶段先以成为台资银行在亚洲区据点数的龙头为优先目标。

--宏基 大陆市占下滑，新中国区营运总部总经理张永红上任，提出新胜道三招，首先是转向云端，硬体定位不在冲刺出货量，而是为了落实自建云（BYOC），以及调整通路，加强电子商务，而且将成立大陆专属平板团队，全力抓住大陆市场。

*经济日报：

--金管会向大陆方面积极争取开放大陆QDII（境内合格机构者），来台投资权证及个股选择权等金融衍生产品，并请陆委会透过海基会与海协会，请陆方尽速落实承诺，一旦成行，对台股将有正面助益。

--金管会主委曾铭宗昨（28）日正式宣布，首件文创监价案件出炉，为电视剧〞我的这一班〞，将于公视播出。负责执行文创监价任务的台湾金服表示，目前还有三到五件文创监价案正在洽谈。

--立法院财政委员会昨日通过临时提案，建请主计总处转知相关主管机关，应于三大民俗节日时，对中低收入户发放粽子券、月饼券、过年券，让民众换购佳节礼品过节。

--行政院长江宜桦宣布两大长照利多，一是三年内将投入100亿台币发展多元日间照顾服务，盼全台368个乡镇都有日照中心，二是7月起政府要两万多名照顾服务员加薪10%，以留住更多长照专才。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。