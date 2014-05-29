更正-路透调查：英国央行6月料维持利率不变，或在8月首次出现支持升息的投票

(更正：因中文译文有误，标题中应为“6月”维持利率不变，非“本月”)

* 有MPC委员料在8月首次投票支持升息

* 路透调查的分析师中，无人预计英央行将在6月5日调整利率

* 英国央行首次升息料在2015年第二季

路透伦敦5月28日 - 周三公布的路透调查结果显示，未来几个月英国央行内部可能首次出现支持升息的个人投票，但至少要等到明年4月才有可能升息。

五年多前英国利率因经济走软而降至0.5%，但随着复苏更加强劲，市场普遍预期英国央行将是在全球金融危机后首个开始紧缩政策的主要央行。

本周路透调查了52位分析师，其中无人预计英国央行将在6月5日采取动作，预估中值显示，明年第二季货币政策委员会(MPC)中的多数委员才会投票赞同升息，即便如此，也仅是升息25个基点而已。

52位分析师中的25位预计，首次升息将在明年第二季前。持此观点的分析师虽仍占少数，但比例在逐步上升；在本月英央行决策会议前的调查中，61位分析师中的24位预计会提前升息。

英国央行公布的5月7-8日会议记录显示，对于何时开始控制经济复苏势头，委员分歧加剧，部分央行官员认为目前维持利率不变的理由更加平衡。

摩根士丹利的Melanie Baker称，“我们仍预计英央行将在2015年，而非2014年首次升息，但5月会议记录暗示首张支持升息的投票将出现在8月会议上。”

就此事回答额外一个问题的所有30位分析师表示，今年底前将出现首张支持升息的投票，其中19位分析师表示，至少有一位MPC委员将在8月或更早投票支持升息。

英国央行副总裁宾恩周日表示，央行计划仅以循序渐进的方式来升息，可能意味着央行应该较其它预期更早行动。

未来几季英国经济料将强劲增长，英国央行期望保持这种势头，但直至明年第二季，通胀率料不会触及英央行设定的2%目标。

当英国央行确实开始紧缩政策时，其将循序渐进。根据路透调查，英国利率将在明年底升至1.25%。(完)