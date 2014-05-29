《中国报摘》--其他报纸重要消息5月29日

**上海证券报**

--自知情人士处获悉，工行、建行和交行三家银行旗下保险公司都已在计划设立资产管理公司的计划，有的已向监管部门递交牌照申请。

--上海自贸区融资租赁产权交易平台周三启动，这是国内首个标准化的、面向境内外的融资租赁产权交易平台。

**第一财经日报**

--广东省财政厅周三提交关于财政支持稳定经济增长的政策措施，今年省财政将安排647亿元人民币投向基础设施建设等领域，并为企业减负约380亿元。

**证券时报**

--国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成表示，中国经济增长仍处于正常区间，不需大力度刺激来保持就业稳定。

**21世纪经济报 道**

--广西柳州市公安局周二晚通报，柳州正菱集团涉嫌非法吸收公众存款犯罪，而在通报前，当地银监会已介入摸底当地银行对正菱集团的信贷情况。据知情人士透露，正菱的主要贷款行包括桂林银行等本地银行，也包括几家国有大行。

**人民日报**

--国务院办公厅日前印发《深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务》，其中提到，今年将健全重特大疾病保障制度。在全国推行城乡居民大病保险，加强城乡医疗救助、疾病应急救助。(完)