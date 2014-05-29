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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 08:35 BJT

《中国重要政经日程》--5月29日

============================今日重要政经日程========================

5/29（周四）

--中国（北京）国际服务贸易交易会在北京举行(至6月1日)。

==========================近期重要政经日程==========================

5/30（周五）

--2014京交会投融资论坛在北京举行。

*--国新办就婴幼儿配方乳粉等食品安全保障情况举行新闻发布会。

6/11（周三）

--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。

*6/14（周六）

--2014中国企业竞争力夏季峰会在北京举行。

6/19（周四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明； 审校 沈燕)
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