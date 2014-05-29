《中国重要政经日程》--5月29日

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
============================今日重要政经日程========================
5/29（周四）
--中国（北京）国际服务贸易交易会在北京举行(至6月1日)。
==========================近期重要政经日程==========================
5/30（周五）
--2014京交会投融资论坛在北京举行。
*--国新办就婴幼儿配方乳粉等食品安全保障情况举行新闻发布会。
6/11（周三）
--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。
*6/14（周六）
--2014中国企业竞争力夏季峰会在北京举行。
6/19（周四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明； 审校 沈燕)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。