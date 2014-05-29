《汇市简讯》美元/日圆走势沉闷，美债收益率下跌而日本数据不佳

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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* 美元/日圆脱离稍早回调高位101.88，下滑至101.69，走势沉闷
* 隔夜美债收益率莫名其妙地走低，美股疲弱可能是原因所在
* 日经指数今日开低，日本4月零售销售同比下降4.4%，降幅超过预估的3.3%
* 日本4月零售销售降幅为2011年3月以来最大，归咎于消费税上调
* 日本进口商买单一路向下至101.50，下方挂有一些停止单，102.00水准有卖单(完)
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(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。