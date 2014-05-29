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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 08:49 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势沉闷，美债收益率下跌而日本数据不佳

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* 美元/日圆脱离稍早回调高位101.88，下滑至101.69，走势沉闷

* 隔夜美债收益率莫名其妙地走低，美股疲弱可能是原因所在

* 日经指数今日开低，日本4月零售销售同比下降4.4%，降幅超过预估的3.3%

* 日本4月零售销售降幅为2011年3月以来最大，归咎于消费税上调

* 日本进口商买单一路向下至101.50，下方挂有一些停止单，102.00水准有卖单(完)

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(编译 王兴亚；审校 于春红)
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