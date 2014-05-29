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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 09:06 BJT

全球金市：金价接近四个月低点，因美元和股市上涨

美元走强，金价相对于持有其他货币的投资者而言变得更加昂贵，另外股市上扬，也削弱了黄金魅力。

黄金投资者正关注乌克兰情势发展。乌克兰政府对东部亲俄分离主义者叛乱发动大规模进攻后，顿涅茨克市的街道周三恢复相对平静。

加拿大矿商Barrick Gold 与智利当地土着居民达成初步协议，这些民众反对该公司Pascua-Lama矿区作业，为重启该项目迈出第一步。

南非新矿业部长Ngoako Ramatlhodi周三宣布，南非持续18周的铂金矿工罢工僵局将很快打破，此前双方就薪资纠纷采取了相关行动。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/王翔琼；审校 于春红/龚芳)
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