中国社会：去年基本养老保险基金收入同比增长13.3%--人社部

路透上海5月29日 - 中国人力资源和社会保障部公布，2013年基本养老保险基金收入24,733亿元人民币，同比增长13.3%；年末基本养老保险基金累计结存31,275亿元，参保人数比上年末增加3,172万人。

人社部发布的统计公报显示，去年基本养老保险基金支出19,819亿元，同比增18.6%；全年城镇职工基本养老保险基金总收入22,680亿元，增长13.4%，全年基金总支出18,470亿元，比上年增长18.7%。

2013全年五项社会保险（含城乡居民基本养老保险）基金收入合计35,253亿元，同比增长14.7%；基金支出合计27,916亿元，增长率为19.7%。

公报并称，2013年末全国有6.61万户企业建立了企业年金，比上年增长20.8%；参加职工人数为2,056万人，同比增11.4％；年末企业年金基金累计结存6,035亿元。

公报还显示，年末辽宁、吉林、黑龙江、天津、山西、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、新疆等13个做实企业职工基本养老保险个人账户试点省份，共积累基本养老保险个人账户基金4,154亿元。全国31个省份和新疆生产建设兵团已建立养老保险省级统筹制度。