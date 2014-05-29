芝加哥期市：大豆期货连续第二日上扬，受中国买盘推升

7月小麦期货 近持平于每蒲式耳6.38-1/2美元，周三收低1.8%。
美国农业部表示，中国购买了11万吨将于新作销售年付运的大豆，这是本月第八次“闪电式”销售。
前一交易日成交量上升，谷物未平仓合约下降，暗示投资者结清多头部位。
上周美国监管机构公布的数据显示，包括对冲基金在内的投机交易商减持玉米和大豆多头部位，将资金转投入小麦期货的净空头部位。
美国农业部在其一周作物报告中称，截至5月25日，美国冬小麦优良率为31%，较前周高出2个百分点。
美国农业部还称，截至5月25日，玉米播种完成率为88%，符合分析师预期且与五年均值相当。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 638.50 -0.25 -0.04% -0.39% 692.53 12
CBOT玉米 472.25 -0.25 -0.05% +0.53% 497.08 32
CBOT大豆 1501.25 3.50 +0.23% +0.84% 1484.58 52
CBOT稻米 $15.01 -$0.04 -0.30% -0.56% $15.36 25
美国原油 $102.99 $0.27 +0.26% -1.08% $101.83 51
汇率
欧元/美元 $1.360 $0.001 +0.07% -0.24%
美元/澳元 0.923 -0.001 -0.06% -0.30%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 龚芳/于春红; 审校 郑茵)